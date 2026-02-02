好市多上架中國製簡字「面巾紙」 網炸裂：考慮退會員

美式賣場好市多上架簡體字標示的中國製衛生紙，引起網路討論。（翻攝Threads@fuji.foodie）

美式賣場好市多近日上架一款科克蘭（Kirkland Signature）三層抽取式衛生紙，卻被消費者發現包裝印著簡體字、產地標示為中國，意外在社群引爆討論，會員紛紛留言大呼「完全不想買」。

這款新品由網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」曝光，包裝上寫著「抽取面巾紙」而非抽取式衛生紙，單張尺寸15.2x19公分，110抽、共24包。眼尖網友也立刻發現衛生紙包裝是簡體字。

簡體字包裝惹議 會員不能接受

貼文吸引大批網友留言，評論一面倒針對簡體字包裝與「中國製造」。有網友直言，「昨天在高雄店看到，看到中國製就……」「賣到台灣請用繁體字」「簡體字我先跳過」。也有人怒批：「我付會員費給美商好市多買中國面巾紙？」「漲會費賣這種東西？」甚至喊出「考慮退會員」「集體買再退貨」的抗議方式。

不少會員質疑好市多沒有針對台灣市場做在地化包裝，直指，「連包裝字體都不改，是想一包兩邊賣嗎？」「這麼偷懶真的沒誠意。」

