好市多上架國產草莓「大又豐滿」！網看價格太震撼 內行曝原因

美式賣場好市多是不少民眾補充冰箱蔬果的地方，近日有網友分享第一批國產大湖草莓上架，1公斤售價799元。網友看到紛紛留言，「從399元漲到現在799元，買不下去」、「好市多現在這個價錢真的有誇張」；但也有人曝光台灣草莓種植難處，直言且吃且珍惜，未來可能買到就要偷笑了。

原PO在臉書社群「Costco好市多 商品經驗老實說」發文稱，好市多第一批大湖草莓來了！從照片可以看到，每顆草莓又大又飽滿，非常漂亮，品種為香水，每公斤799元。

對此，網友表示，「我最愛的草莓」、「每種水果都在唉唉叫一年比一年貴，台灣不是說好了是水果王國嗎」、「從399元漲到現在799元，買不下去」、「如果是每顆個頭都這樣大，然後精挑細選，品管做得好，不會買到發霉或是次等果拿來亂充數，我倒是可以接受」、「緬懷能吃到豐香草莓的歲月」。

不過也有內行人分享，「今年暖冬，以前11月已經產果，這兩年11月都還不太開花，首果的價格自然高。加上草莓萎凋病爆發，草莓只會一直漲」、「今年的氣候草莓就算想發也是不容易啊」、「這個大約介於1號2號之間，一公斤799元等於一斤才479元，目前是一期花，價格算是便宜，如果天候穩定，下個月豐產時，產地價格就會更便宜些」、「越來越貴，產期也越來越晚越來越短，可能會變成買得到就偷笑了」。

