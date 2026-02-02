好市多上架日本代購夯品！會員讚：用起來順手不會分岔

好市多上架一款日本代購夯品。（圖／東森新聞）





會員制美式賣場好市多時常上架新品，不少民眾都會在社團分享實際心得，近期有人發現日本一款代購夯品在好市多上架了，直呼「不會分岔。」

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享，「之前都要找代購買的日本牙線，終於也在好市多上架了」，並坦言當初用過一次就覺得和一般的牙線差很多，不僅不會分岔，使用起來起來也很順手，這款牙線也有含氟，對蛀牙體質的人很加分。

原PO表示，自己每天一定早、中、晚刷牙，每次一定會用牙線，只要一天不用就會覺得全身怪怪，長期用下來，口臭問題也有改善，並推薦給容易蛀牙或是牙線用到一半就分岔的人可以入手這款。

日本代購夯品在好市多上架。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說臉書社團）

許多網友紛紛留言表示，「這真的好用」「麗奇的用起來比較順手」「最近進好多好東西耶」「麗奇牙線真的好用！完全不會分岔，之前用好幾個品牌都超容易岔開，是昨天看到先買了三組，囤兩年的貨」「之前去日本好市多有買過，這款蠻好用的」「含氟真的蛀牙人友善，麗奇的牙線都好用，但我含氟的好像是第一次看到？」

不過也有網友認為「剛剛開來用，很難用，牙線用起來好卡，很怕把補牙的牙齒弄掉，考慮退貨了」「今天特別去買，結果用完後立馬想退貨，感覺用完牙縫會變很大」「不太會操作這種直接買牙線棒」「Reach其實是韓國牌子。」

