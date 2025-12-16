好市多上架漱口水「溫和不嗆辣」 內行人推坑：國外紅翻天

為了維持口腔健康，許多人刷牙後會使用漱口水，一名好市多會員分享，近期購入一款T牌無酒精漱口水，大讚味道溫和且效果持久，也有內行人透露，該牌在國外相當知名，出國也會購買再帶回台。

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，上周到賣場看到一款T牌漱口水，買回家使用後發現味道很溫和，有淡淡薄荷味，不會嗆辣或有怪味，重點是效果還很持久，隔天睡醒嘴巴也不會有異味，讓他非常滿意也願意再回購。

貼文引起眾人熱議，「我們家也是在好市多買這罐漱口水來用，真的好用」、「用了真的很舒服，很輕易可以有好口氣，沒有嗆辣的不適感」、「在脆有看到別人分享好用！這週末去好市多看看」、「家裡也是用這罐，不會像有些溂口水會有刺激的味道，很不錯」、「真的是滿划算的，而且漱口水一罐可以用很久」、「這包裝實在很像廁所清潔劑」。

也有內行網友分享口碑，「這罐在韓國很紅！」、「上次去韓國也有買這罐回來」、「柾國同款漱口水，原來好市多也有賣」、「這款漱口水之前看過美國執業的牙醫師推薦過」、「之前有牙醫分享，好像這款漱口水可殺厭氧細菌，早上口氣比較清新，嘴破也可以比較快好」。

不過仍有少數人無法接受漱口水味道，「雖然不嗆不甜好像很溫和，但很像用消毒水在漱口，感覺很可怕」、「這味道就像剛從牙科走出來，口腔都是消毒水味」、「味道很消毒水味道，我是不愛」、「這味道是醫院的消毒藥水味！害怕的要避開，但真的能除異味」。

牙科醫師康智為在臉書分享4種漱口水功效，含藥漱口水能抑制牙菌斑形成、含氟漱口水可預防蛀牙與降低敏感、草本漱口水則能清潔抗菌，含酒精漱口水易刺激口腔黏膜，建議別長期使用。

