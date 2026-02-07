好市多上架神級拌麵！網友大讚：和香港吃到的一樣

好市多新推出「禿黃油蟹黃拌麵」引發網友討論。（示意圖／翻攝自Google Maps）





美式賣場好市多（Costco）以大包裝、實惠價格聞名，生鮮、日常用品及食品種類多元，深受民眾喜愛。近期就有網友發現，賣場新推出一款「蟹黃拌麵」，強調使用100%真實蟹肉製作，貼文發出後有人直呼：「這和香港吃到的味道一樣！」

好市多新推出「蟹黃拌麵」引熱議

有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享，日前逛賣場時，在食品區意外發現新品「禿黃油蟹黃拌麵」，一箱3包售價519元。他指出，這款拌麵相當少見，不是一般調味粉，而是以真正蟹肉製成的調味包，獨特的組合讓他忍不住發文詢問其他人口感如何。

網友評價不一

貼文發出後，不少民眾紛紛分享自己的心得，「真的超好吃！滿滿蟹肉蟹黃！完全復刻我在香港吃到的味道！」、「這我一次買了10盒，很怕之後買不到！過年囤貨也很棒」、「好吃，推薦，跟上海餐廳有得比」、「很好吃，醋汁是靈魂」、「蠻鮮甜的，好吃是好吃，不過要分食比較好。」

不過也有部分消費者持保留意見，「就是好吃的麵，不雷沒有怪味，但吃不出什麼蟹黃味，這價格可能只會買一次嚐嚐鮮」、「沒有期望中很濃的蟹味，蟹肉吃起來也比較像魚肉罐頭或魚干泡發的口感」、「一個人吃一份會膩」、「只有我覺得不好吃嗎。」

此外，好市多也推出新春優惠活動，即日起至2月15日，多款年節熱銷商品祭出特價，年菜料理包部分，包括大成冷凍極品花雕雞、元進莊紹興醉雞腿，以及台蓄萬巒豬腳等，方便民眾一次備齊圍爐或走春餐桌所需。消費者可趁活動期間前往門市選購，享受優惠價。

