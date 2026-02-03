好市多上架神級水果！網友狂讚：全家都很愛

每到歲末年終或是親友聚會，許多人都會到美式賣場好市多尋寶。（示意圖／翻攝自Unsplash）





每到歲末年終或是親友聚會，許多人都會到賣場尋寶，找尋適合送禮的高質感水果。美式賣場好市多最近就有一款來自日本青森縣的「飛馬蘋果」成為熱議話題，黑金配色的包裝加上帥氣的飛馬標誌，光看外盒確實質感爆棚，一位網友就在臉書社團發文詢問，想知道這款蘋果的甜度與脆度到底如何，沒想到引發了正反兩極的熱烈討論。

飛馬蘋果評價曝光

一名網友在「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書社團發文，最近在好市多看到這款青森縣的飛馬蘋果，感覺質感超好，想買來送禮，詢問廣大網友意見。針對這款青森飛馬蘋果，網友們的意見兩極。支持的粉絲認為這款蘋果香氣十足，甚至是每年必買的口袋名單，大讚「今年吃起來又脆又甜」、「質感跟味道都很棒」。然而，負面評價也不在少數，最常被提到的問題就是「口感不夠脆」。有網友抱怨買回來的蘋果吃起來「砂砂的、很粉」，完全沒有蘋果該有的爽脆感，甚至有人直言這款蘋果帶有酸度，如果本身怕酸的人千萬不要輕易嘗試。

也有專業級的吃貨分析，日本蘋果雖然名氣大，但如果沒選對月份，買到過季或存放太久的貨，品質就很容易掉漆。有人提到近幾年青森蘋果的脆度確實不如以往，反而轉向推薦紐西蘭的愛妃（Envy）蘋果，認為其品質穩定度更高。

有網友分享經驗說，菜市場的蘋果雖然外表普通，但有時切開來皮薄肉美；反觀賣場大盒裝的水果，有時底部藏著受損品，回家才發現已經太遲。這也讓許多原本想在好市多採購禮盒的民眾開始打退堂鼓，認為買農產品真的需要一點運氣。

挑水果送禮 別和店家說這句話

在眾多回覆中，一位資深網友的建議獲得不少贊同，她提醒大家，如果去水果店買禮盒，千萬不要主動告訴老闆「這是要送禮的」。她解釋，有些不肖商家會趁機把庫存品包進漂亮的盒子裡，因為送禮的人不會拆開看，收禮的人就算發現水果爛了，礙於情面通常也不好意思說出口。

該網友分享，自己曾買過一箱快3000元的蘋果送禮，結果好友拍照回傳才發現裡面全部黑掉爛掉，讓她當場傻眼。因此她現在買水果一律說「是自己要吃的，而且馬上就要吃」，逼老闆拿出最新鮮的貨。更有網友感嘆，送禮送水果風險真的很高，寧可送些一眼就能看出好壞的乾貨或禮盒，才不會花了心意卻送出「廚房廢棄物」。

