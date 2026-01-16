好市多上架「出國神鞋」 內行揭更便宜買法

好市多近期上架法國專業跑鞋HOKA鞋款。（圖／翻攝自Google maps）





出國最怕走到腳痛，近年被封為久走不累的法國專業跑鞋HOKA鞋款也因此爆紅。近日美式賣場好市多（Costco）悄悄上架HOKA CLIFTON 9 GTX男運動鞋，單雙售價4699元，與台灣官方定價5480元相比便宜近800元，消息一出立刻引發討論，但也有人看完價差反而感到失望。

HOKA CLIFTON 9 GTX男運動鞋，好市多售價4699元。（圖／翻攝自今購百科）

官網價差引發討論

臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享，這款CLIFTON 9 GTX主打GORE-TEX防水鞋面，搭配工程針織網布強調透氣與防潑水，另有耐磨橡膠大底，定位偏向通勤、旅遊與雨天行走需求。價格方面，對照台灣總代理商星裕國際官網價格，該鞋原價5480元、特價約4932元，好市多4699元仍更優惠。

不過也有會員認為價差沒有大到「非買不可」，加上尺寸與鋪貨店點不一定齊全，留言出現「價格不夠甜」「像在清庫存」等聲音。

出國暴走不累 內行曝「1地」買更便宜

許多實穿過的網友分享，「出國關西走5天、每天兩萬步腳不痛」「第二天腳底受不了，買一雙立刻救贖」等經驗，表示厚底緩震對長時間步行很有感。但也有其他網友指出，若剛好要飛日本，搭配折扣與退稅，能以更低價格入手。

