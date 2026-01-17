好市多上架「出國神鞋」 會員看價格失望嘆：直接跳過

美式賣場好市多日前悄悄上架HOKA男性運動鞋，該鞋款主打GORE-TEX防水鞋面，搭配工程針織網布設計，同時具備透氣與防潑水功能，鞋底則採用耐磨橡膠材質，每雙售價4699元。引發討論，不少會員失望表示，「價格不夠優」。

臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」管理員發文分享，好市多近期上架HOKA CLIFTON 9 GTX男運動鞋，售價為4699元。根據HOKA台灣總代理星裕國際旗下官網ISPO+的定價，該鞋款原價為5480元，目前特價降至4932元，相較之下好市多售價便宜233元。不過社團不少會員對價格不滿意，紛紛留言表示，「這價格跟門市差沒多少錢」、「唉，還是日本買比較便宜」、「有夠盤」、「去日本買，售價直接打8折」、「好貴」、「這價格直接跳過」、「都要出清庫存了，還捨不得降價」、「今天新莊有看到，但價格不夠優」。

不過也有網友表示，「比起其他GTX鞋款確實輕很多也軟很多，穿上底也是滿舒服的，需要防水鞋帶了一雙」、「跟專櫃比也沒有比較便宜…不過支撐確實很好的一雙鞋」。

