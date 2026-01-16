好市多上架「出國耐走神鞋」！會員一看價格嘆：失望了

好市多上架一款耐走神鞋，但價格卻不如會員預期。（圖／黃威彬攝）

以舒適與支撐性能著稱的運動品牌HOKA，近年成為許多民眾出國或長時間步行時的首選鞋款。近日有網友發現，好市多（Costco）悄悄上架HOKA男款運動鞋，雖然引起不少關注與討論，然而因價格與官網幾乎無差，引來部分會員感嘆「失望了」。

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享，近期好市多新上架來自法國的專業跑鞋品牌HOKA，販售的是CLIFTON 9 GTX男運動鞋，每雙售價4699元。該款鞋型採用工程針織網布，具有防水與透氣功能，鞋底則為耐磨橡膠材質，提供黑色與藍色兩種選擇。

好市多開賣HOKA的CLIFTON 9 GTX男運動鞋。（圖／翻攝今購百科）

儘管鞋款話題性高，不少網友卻對價格表示不滿，認為定價沒有優勢，「今天新莊有看到，但價格不夠優」、「都要出清了還不降價」、「搞笑嗎？10代還比較便宜」、「比outlet還貴」、「去日本買還更划算」、「和專櫃幾乎一樣價」，甚至有人直言「失望了」。

根據HOKA台灣總代理星裕國際ISPO+官網顯示，CLIFTON 9 GTX男鞋原價為5480元，目前特價為4932元，與好市多售價僅相差233元。加上官網尺碼齊全、選擇更多，對於講求價格與便利的消費者而言，確實缺乏明顯誘因。

儘管價格引發熱議，HOKA本身的機能性仍獲得高度肯定。CLIFTON系列被許多使用者譽為「新一代神鞋」，多名網友分享自身經驗指出，穿HOKA出國每天步行兩萬步也不覺得疲累，更有人透露，徒步環島每日行走超過30公里、長達10小時，仍靠HOKA撐完全程。

