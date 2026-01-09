好市多上架「名牌牛仔褲」僅千元出頭！她曝百貨差異：便宜好穿

美式賣場好市多除了販售各種生活用品，也不時會上架各知名品牌穿搭。近日有網友分享L牌牛仔褲上架了，售價僅千元出頭，感覺非常划算。文章曝光後，網友紛紛留言稱，「我覺得比較薄比較軟，但比較好看」、「便宜好穿」。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，L牌女直筒牛仔褲在服飾區新上架，中腰縮腹設計，褲腳微收，刷色好看。從介紹可以看到，尺寸有美版26號到32號，售價僅1129元，可以說相當划算。

因為價格太實惠，有民眾詢問，L牌在好市多跟百貨公司買，舒適度、耐用度等會有差嗎？其他人紛紛回應「我覺得東西一模一樣欸，不一樣的是價格五折不到，會員費都賺回來了，買過六件還包色的路過」、「我覺得比較薄比較軟，但比較好看」、「每次特價都會買，已經買了四條了吧，好處是型號一樣，他的版型都固定」。

不過也有人持不同意見，稱「材質比較薄！ 面料比較粗一點」、「布料有差，不在意版型的話，買好市多就好了！」、「磅數好像有差異」、「價錢便宜很多，布料也較薄，但也沒有不好，有的人就是不喜歡穿太厚，這樣買就很划算！」、「曾經看過跟好市多一樣的東西在百貨公司賣，確實是比較入門的產品，但價格也是差了非常多」。

