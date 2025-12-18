好市多上架一堆韓國藥妝！粉絲搶購讚：小型Olive Young

美式賣場好市多除了提供各種生鮮食材，也販售各種生活用品。一位女子到好市多消費時，發現架上出現很多韓國保養品，讓她大讚根本像是小型版本的韓國美妝超市Olive Young，讓她忍不住買了4樣保妝品，貼文曝光後引發熱議，對此，許多網友紛紛大讚準備到好市多買一波。

原PO在Dcard發文表示，好市多最近上架很多韓國保養品，她計算後發現價格划算很多，於是一口氣買了4樣保妝品，包括讓頭髮滋潤、柔順的U牌髮膜，成分簡單的數字牌化妝水，可以當成睡眠面膜的B牌膠原蛋白面膜，最後是網路討論度很高、相當保濕的T牌精華液，讓原PO大讚「最近好市多是不是OY化了」。

對此，許多網友紛紛回應，「我有點好奇那個面膜要怎麼敷著睡覺…濕濕的不會弄到枕頭、床單嗎？」、「第一個現在屈臣氏也有了～我買免沖洗的護髮油，沒有太多感覺」、「我有買2＆4，因為之前去韓國的時候有買過這兩樣～」、「我有買2＆4，因為之前去韓國的時候有買過這兩樣～」、「買過1＆4，髮膜個人感受有點無感…」。

不少女性則大讚，「上次也看到那區，韓貨真的越來越多，特別有比價比蝦皮便宜，真的可以掃貨」、「不用去韓國扛真的很讚，又有理由去逛好市多了」、「價格比代購還便宜，當然如果是自己去韓國扛還是比較便宜」、「哇～要去買一波了」。

