好市多上架「婆媽愛牌新鞋」！一雙不到1500元 會員驚：買早了

生活中心／朱祖儀報導

美式賣場好市多（Costco）商品種類多樣、價格實惠，除了有許多美味零食，也不時有特價的衣服、鞋子。近來就有網友分享，好市多上架新款SKECHERS運動鞋，價格不到1500元，就有人哀嘆「買早了！」

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」中發文表示，最近逛好市多發現，有一款SKECHERS女款休閒運動鞋上架，且除了基本款黑色，還有淺灰配紫色的款式，一雙只要1439元，尺寸從美規6至9號都有。

廣告 廣告

好市多上架SKECHERS女款新鞋。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

眾人看了紛紛表示，「女生款的懶人鞋」、「已入手，鞋底有彈性」、「昨天買早了」，也有會員表示，「難得有這麼優雅的顏色，很想買，但昨天試穿，感覺鞋子好像比較窄版，所以又猶豫了一下。」

事實上，好市多經常推出優惠鞋款，日前知名美國潮牌Hurley小白鞋也推出折扣價，打折後只要519元，比原價少了整整140元，價格非常親民，且這款也不需要綁鞋帶，穿起來相當方便。

更多三立新聞網報導

阿嬤差2元買不了奶茶…男出手幫付「她卻不喝了」 噴淚結局曝光

丟臉丟到國外！台北貝果店被抓包「產品圖是盜用的」 急刪照道歉了

曹西平險成無主屍「生前怎不收養乾兒子？」律師揭關鍵：很多人做不到

每台推車都有！好市多「1神級零食」爆紅 她一吃秒愛上：味道超濃

