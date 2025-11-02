好市多上架「日本爆紅枕頭」一顆4.6公斤 粉絲讚便宜：不用出國搬

美式賣場好市多提供各種居家用品，滿足民眾日常需求。日本旅遊達人、前台大感染科醫師林氏璧近日分享，台灣好市多最近上架了日本前陣子爆紅的「無羊枕頭」，一顆枕頭含包裝重達4.6公斤，貼文曝光後引發熱議。

林氏璧先前曾在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」發文表示，他和老婆到日本旅遊時，特別扛了相當重的無羊枕頭返台，實際使用過後，老婆和女兒都覺得枕頭太高了，喜歡側睡的他雖然不覺得枕頭很高，不過睡完後並沒有特別的感覺。

林氏璧昨日分享，有網友目擊無羊枕頭在台灣好市多上架了，「應該是極柔，就是最重含包裝要4.6公斤，然後我們家三隻狸都覺得太高了的那一款」，售價為3249元，跟日本定價22000日元（約新台幣4400元）相比便宜許多，日本好市多售價則是13580日元（約新台幣2852元），不過林氏璧也提醒，「若想要枕頭低一點的，請考慮至極3.7公斤或調音2.7公斤」。

對此，許多網友紛紛回應，「剛看到這篇文就到新莊店，還很多」、「打＊號的價格可能先進口一次而已」、「這個價錢很好耶～才差400元，也不用自己跑去搬回來，一顆枕頭快5kg，就佔掉行李額度都1／4了」、「台灣早點出就不用跑去日本買了，有夠重，只差4百」、「太便宜了，買了一個好好睡，家人也想買」。

根據好市多官網，無羊枕頭使用了舒適不悶熱的凝膠枕芯，枕心高度適中、回彈性佳，不管正、側睡都能提供良好支撐，枕套則由涼感纖維製成，可以拆洗。

