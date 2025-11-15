好市多上架「星巴克699元夯品」一補貨眾1箱1箱狂掃貨 震撼畫面曝光

記者李育道／台北報導

好市多近日悄悄上架星巴克「隨星杯組」，因外型可愛、售價699元、內容含中深焙即溶咖啡各15包，立刻引爆搶購潮。（圖／翻攝自「今購百科」官網）

年底禮盒熱潮與聖誕氛圍發酵，好市多近日悄悄上架星巴克「隨星杯組」，因外型可愛、售價699元、內容含中深焙即溶咖啡各15包，立刻引爆搶購潮，現場畫面也隨之曝光，宛如「蝗蟲過境」般，相當震撼。

有網友Threads分享畫面，可以看到工作人員疑似才剛補貨，民眾便蜂擁上前，一次就抱走2至3桶，甚至有不少人直接扛走兩大箱、共12組，速度快到旁邊民眾來不及反應。原本整齊陳列的紙架在短短數十秒內就被拿光，瞬間被抽空而滑落地面，相當震撼。

大桶子裡裝滿迷你版星巴克咖啡杯，每杯內附即溶咖啡粉。（圖／翻攝自「今購百科」官網）

另一名網友則在Threads分享，他終於親眼看到實體商品，「超級可愛！」大桶子裡裝滿迷你版星巴克咖啡杯，每杯內附即溶咖啡粉，中焙為堅果風味、深焙帶焦糖可可香，無論熱水、溫水或常溫水都能沖泡。

臉書社團「好市多商品經驗老實說」也有人分享見聞，稱不少民眾直接「抱一桶回家」，還有人建議喝完可DIY當作聖誕樹掛飾。也有內行網友補充「國外已賣一陣子」，味道就是典型即溶咖啡，但包裝極具收藏性。其他人則說「好市多的價格太划算」、「一開門就被代購搶光」、「真的很適合聖誕節擺著」。

