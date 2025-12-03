好市多上架「每年必回購」水果 婆媽搶翻：好吃！

好市多一款剛上架的水果在社團中引起熱烈討論。（示意圖／翻攝自Unsplash）





逛美式賣場好市多（Costco）時，最期待的就是挖掘到美味又實惠的進口水果。近日，一款剛上架的水果在社團中引起熱烈討論。雖然許多網友大讚它果實飽滿、口感香甜，是每年必買的好物，但同時也有不少人感嘆，價格似乎「漲到嚇人」，讓這份美味顯得有點昂貴。

一名網友日前在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」中貼出了一張「美國石榴」的照片，並發文詢問：「美國石榴已上架，已經吃到的團友再回報一下這批的品質如何～」希望能集結大家的經驗，了解這批石榴的品質。

貼文曝光後，立刻吸引許多已經購買的網友留言分享正面評價：「好吃，有甜，沒澀澀的味道」、「孩子愛，買下去就對了」、「品質不錯，好吃，籽可食喔」、「每年都有買」、「好吃！很甜！」、「去年的比今年的好吃餒，但孩子愛，買下去就對了」。可見這批石榴在口感上獲得了大多數消費者的肯定。

然而，在一致稱讚品質的同時，不少網友也對今年的價格感到吃驚，認為石榴的售價已偏高。有網友留言表示：「好吃，很大顆，但是價格偏高」、「今年真的變很貴，嚇到」、「今年變好貴」。甚至有會員開始質疑好市多的價格優勢：「怎感覺今年好市多水果價格跟外面一樣了？那花那麼多錢繳會費幹嘛。」

根據《今購百科》資訊，這款美國石榴是以盒裝販售，一盒內含4顆，總重約2.5公斤，價格為629元。從網友分享的照片中可以看到，每一顆石榴都非常碩大飽滿，紅色的果皮看起來新鮮誘人，讓人看了食慾大開。

整體來看，好市多的美國石榴雖然品質和口感都相當優異，但其價格漲幅讓部分精打細算的會員感到負擔。對於想嚐鮮的民眾，建議在購買前可以先比價，再決定是否將這份「貴婦級」的石榴帶回家。

另外，全聯也有爆紅神物，一名網友在臉書「我愛全聯-好物老實説」發文分享，之前曾被好友推薦一款喉糖，並分享這款喉糖在全聯就有賣，自己直接買了3條備用。

貼文一出立刻引起討論，不少也使用過的網友留言「這個真的超級有效果」、「推推真的有用」、「我之前狂咳含進去不用30秒就不咳了」，也有網友分享除了全聯之外的販售地點「藥局也有在賣」、「很多地方都買得到」。

