好市多上架「皇室御用床包」！下殺2折不到萬元 眾狂掃：睡過就回不去

美式賣場好市多（Costco）商品種類多樣、價格實惠，不時還會推出限定商品，吸引不少民眾前往購買。近來一名網友分享，在中和店挖到寶，發現英國皇室御用品牌Wedgwood寢具在好市多開賣，且價格下殺2折，最貴不到萬元。文章曝光後也讓不少人驚訝，並說「這牌真的睡過回不去！」

一名網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」表示，自己一直都是Wedgwoo寢具的粉絲，近來發現好市多有該品牌的特賣活動，且價格只要百貨公司的2至5折，600織埃及棉價格不用萬元就能入手。

原PO透露，雖然自己去年週年慶才剛買了一組雙人加大的埃及棉床包，但看到超優惠活動還是忍不住又拿了2組，並推薦其他人可以到現場摸摸看，大讚該牌子的床包真的很舒服且有質感，並提醒促銷展期只到1月20日。

好市多上架Wedgwood寢具，吸引會員狂掃貨。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

網友看到紛紛表示，「這個真的好睡，家裡買幾組輪流用，夏天冬天都睡很好」、「他們家竟然在好市多賣太誇張，在百貨公司已經買一套了，現在這價格不買又對不起自己」、「我今天也有去摸一下料子！馬上帶走一包」、「睡過好的真的回不去啦」、「這品牌老品牌了，很有名，好睡。」

但也有會員提醒，好市多販售的款式和產地，和專櫃略有不同，「百貨公司跟賣場的商品等級完全不同（問過專櫃了），款式材質差很多」、「很喜歡這個品牌，不過注意一下產地」、「他們家的埃及棉真的不錯，可惜都是大陸製」、「好市多賣的花色在momo有販售，這些跟百貨專櫃賣的等級和售價不同。」

