好市多上架「神級點心」！會員超推：適合當下午茶

網友大推美式賣場好市多（Costco）1款新品。（圖／翻攝自Google maps）





近日有民眾前往美式賣場好市多（Costco）時，發現架上新推出一款甜點，實際品嚐後大讚口感層次分明、外層糖粒酥脆、甜度適中，直呼搭配黑咖啡更是一口接一口。

民眾在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文分享，表示自己向來喜愛千層酥類點心，只要看到就會忍不住入手嘗試，近日發現賣場上架名為「ARRUABARRENA 西班牙原味捲餅」的新品，單盒售價249元，品嚐後驚艷表示「絕對可以多買兩盒」。

西班牙原味捲餅。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說臉書社團）

原PO形容，咬下去瞬間層次感相當明顯，酥皮一層層分明，外層裹著經過烘烤的糖粒，入口既酥又脆，甜度拿捏得恰到好處，完全不會膩口。他也推薦搭配無糖黑咖啡享用，咖啡的微苦能中和酥皮的奶油香氣，讓人不知不覺一根接一根。此外，原PO指出該捲餅採獨立包裝，保存方便、每一份都相當酥脆，直呼是超適合當下午茶。

網推必買下午茶點

貼文一出，許多網友留言表示，「好吃，放冷藏口感會更酥脆喔」、「真的很好吃，一定要推薦」、「我看賣場很搶手，也有買耶！」、「原來在麵包區 一直在餅乾區找」、「看起來好好吃~」、「國外這種個別包裝還是都挺簡易的，台灣潮濕天氣還是得快吃完或冰起來」。

