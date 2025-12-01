好市多上架「美國石榴」價格震撼！家長：孩子愛 買下去就對了

美式賣場好市多是許多台灣民眾生活採買的愛店，也會販售各式外國水果。近日有人在網路上分享，看到美國石榴已上架。然而文章曝光後，有網友表示，4顆629元的價格讓人相當震撼；但也有家長苦笑回應，「孩子愛吃，買下去就對了」！

原PO在臉書社群「Costco好市多 商品經驗老實說」分享，COSTCO的美國石榴已上架，從照片看到，石榴外皮相當鮮紅光滑。但從商品介紹得知，這批美國石榴一盒4入2.5公斤，售價為629元。

廣告 廣告

針對口味，吃過的網友留言，「好吃！很甜！」、「去年的比今年的好吃ㄋㄟ，但孩子愛，買下去就對」、「好吃，很大顆，但是價格偏高」、「還不錯，不過我懶，直接挖出來全丟給慢磨機去榨」、「品質不錯好吃，籽可食喔」。不過也有人認為價格不美麗，「怎覺今年好市多水果價格跟外面一樣了？那花那麼多錢繳會費幹嘛？」、「今年真的變很貴，嚇到」。

另外好市多相當熱門的S牌米漢堡近日也特價，網友曝光，1盒12個原價559元，現在折114元，售價僅445元。其他人看到也紛紛回應，「不想準備早餐的好幫手」、「這款我覺得好吃也比較甜口，小孩比較愛吃」、「這個可以買喔，不錯吃」、「我覺得蠻好吃欸，我女兒會加一顆蛋進電鍋蒸也是很好吃」。

更多中時新聞網報導

凱文史貝西捲性侵沒戲拍 求名導給工作

接藥師公會祕書長 綠營黃金舜：有考量

袁惟仁入院紀寶如幫報平安