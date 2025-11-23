好市多上架「蘋果最新配件」！比官網便宜491元 會員搶光了

蘋果最新一代藍牙無線降噪耳機AirPods Pro 3在台上市，一位男子近日到美式賣場好市多採買時發現，賣場上架了AirPods Pro 3，比官網售價便宜491元，他發現時馬上放進購物車結帳，實際體驗後，他覺得舒適度遠超蘋果該系列其它產品，貼文曝光後引發熱議，許多會員紛紛分享，不少分店的庫存都已賣光。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，他搶到好市多第一批上架的AirPods Pro 3，價格6999元，雖然他家裡已有前一代的AirPods Pro 2、AirPods 4，不過分別有戴久有異物感、耳朵戴不住的問題，反觀最新款讓他一連戴幾個小時都無感，讓原PO大讚，「完全沒有異物感也不會痛，而且真的可以忘了它的存在」。

對此，許多網友紛紛回應，「剛問中和快賣光了，剩10幾個」、「太晚看到，已經賣完了」、「昨天有去，蘋果區沒人看」、「剛去北屯店已經賣光了」、「等1月1號好多金再來換，謝謝分享～」、「我是剛好去逛看到買的，但沒有人搶耶！是我運氣好嗎？」、「等下禮拜黑五有特價」。

根據好市多標示，AirPods Pro 3價格為6999元，蘋果官網售價則是7490元，同時好市多也提供一年有效保固、90天內退貨保證等售後服務；據了解，跟前一代相比，新耳機降噪功能小幅提升、音質較圓潤，單次充電續航力為蘋果史上最長，主動式降噪可達8小時，啟用助聽器功能的「通透模式」則可達10小時，另外還有即時翻譯、心率感測等功能。

