好市多上架「麻布保冷購物袋」2+1組合 網見價錢驚呼：比日本便宜

美式賣場好市多近日上架一款「麻布保冷購物袋」2+1組合，消息曝光在臉書社團引發熱議，有不少網友看見台灣整組699元的售價，留言驚呼「賣得還比日本便宜 在日本買的路過」。

臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」經常分享許多商品資訊，近日有人曬出賣場上架一款日本過卻推出「麻布保溫保冷購物袋」2+1組合，分別是麻布保溫保冷袋60公升、麻布保溫保冷袋45公升，以及收納式購物袋20公升。

這款商品的介紹資訊中，特別強調適合購物、旅遊及外出使用，可以加入冰塊增加保冷效果，商品除了長時間保溫保冷的特色，也是採用可以水洗的布料材質，一組價格為新台幣699元。

這款「麻布保溫保冷購物袋」2+1組合上架消息曝光後，有許多網友跑來留言，「賣得還比日本便宜 在日本買的路過」「亮點應該是旁邊那個迷你小包」「新竹店有，為了旁邊的迷你包」「才剛剛找日本代買買 虧了」。

