好市多上架「1國產水果」 價格驚呆會員！內行人揭真相：買到要偷笑了

第一批國產大湖草莓已在好市多上架，1公斤售價799元。（圖／記者施郁韻攝影）

美式賣場好市多（Costco）向來以商品種類多元、價格實惠、份量十足聞名，經常推出各式新品，深受消費者喜愛。其中，不少民眾也會在好市多購買蔬果。就有網友分享，第一批國產大湖草莓已在好市多上架，1公斤售價799元，消息曝光後，立刻掀起網友熱議。

好市多上架1國產水果 價格驚呆會員



一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，「好市多第一批大湖草莓來了！」從照片中可見，草莓顆顆又大又飽滿，外觀相當漂亮，品種為香水草莓，每公斤售價799元，隔著螢幕都讓人垂涎三尺。

貼文曝光後，引發不少網友討論，許多人直言台灣草莓「又貴又不甜」，紛紛抱怨，「每種水果都在唉唉叫，一年比一年貴，台灣不是說好是水果王國嗎？」、「1公斤要800元，怎麼不買牛肉？」、「從399元漲到現在799元，真的買不下去」、「為什麼台灣草莓又貴又不甜？是品種問題還是氣候影響？」

不過，也有內行人出面解釋，指出今年氣候異常，草莓就算想結果也不容易，「今年暖冬，以前11月就能產果，這兩年11月卻還不太開花，首批價格自然偏高」，再加上草莓萎凋病爆發，產量受限，價格只會持續上漲。也有人分析，「這批草莓大約介於1號、2號之間，一公斤799元等於一台斤約479元，目前屬於一期花，價格其實算合理，若天候穩定，下個月進入豐產期，產地價格就有機會再下降。」、「越來越貴，產期也越來越晚越來越短，可能會變成買得到就偷笑了」。

