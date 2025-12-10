好市多不鏽鋼筷價格比官網便宜 上架秒缺貨引搶購潮

美式賣場好市多線上通路近期上架一款不鏽鋼筷子，因價格比官網大幅便宜，在臉書社團引發熱烈討論，甚至出現一度秒殺缺貨的狀況，讓不少消費者哀號搶不到。

好市多。（示意圖／中天新聞）

有消費者在社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享，原本計畫趁1111檔期在官網下單這款筷子，沒想到好市多竟然也有販售，且價格更優惠。該消費者表示「還好當時沒衝動，結果好市多竟然也買得到！」

貼文一出立刻吸引大批網友回應，有人透露，自己先前購入一雙要價160元，如今看到好市多的價差讓他哭笑不得。不過也有人點出，官網其實同步推出聖誕限定款，雙12還有88折優惠可以把握。

好市多會員瘋搶這款筷子。（圖／翻攝自好市多官網）

還有網友指出，這款筷子採用316不鏽鋼材質製成，成本自然比一般筷子更高，不過拿起來穩、不易滑，夾起食物特別順手。有網友表示「自從用扁筷之後真的回不去圓筷子，圓的會一直滾，小東西也難夾」，認為方形筷身不易滾落、尖端好夾，用久了耐用度高。

此外，也有消費者提醒使用上的缺點，例如尾端的塑膠部位較難洗乾淨，或是吃熱食時筷子本身也會被加熱，「燙到手不是沒可能」。另有網友調侃，不鏽鋼質感讓人「有種當兵的感覺」。

