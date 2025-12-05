好市多也撐不住？美加日韓會員年費喊漲 官方：台無變動

好市多（Costco）近期因物價上漲而引發會員費用調整的討論，官方已確認將於2024年9月起，調漲美國和加拿大地區的會員年費。基本會員年費從60美元調整至65美元，而黑鑽卡會員年費則從120美元漲至130美元。此舉被視為好市多的一項全球政策，因應當前經濟環境的變化。

有民眾於在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，並指出每次好市多搶購的時候，總覺得自己已經買到推不動的程度，但環顧四周，總能看到旁邊更厲害的推車，滿滿都是超殺好物！搶購的原因還是因為物價上漲，賣場的商品跟著調漲可以理解，但像黑五特賣或連假特賣，居然能賣到比之前沒漲價時更低的價格，真的讓人忍不住想買啊！

原PO表示：「不過在這個物價飆漲的時代，大家覺得接下來最有可能漲價的商品是什麼呢？個人超希望衛生紙不要漲價，但覺得最有可能漲的應該是…會員費（？）」。另外，有人表達對會員費可能漲價的擔憂，認為在全球多地已經實施漲價的情況下，台灣的會員費調漲似乎是遲早的事，消費者對於這樣的調整可能會影響未來的購物決策，尤其是在物價普遍上漲的背景下。

對此，好市多強調，好市多一直以來致力於提供會員高品質商品與優質購物體驗。根據慣例，若有服務調整或變動，我們都會主動通知會員。自2024年9月起，好市多將調整美國及加拿大地區的會員年費，基本會員年費從60美元調漲至65美元，黑鑽卡會員年費則從120美元調漲至130美元。需要提醒的是， 目前台灣地區的會員年費並無變動，但今年5月已在日本及韓國地區進行調漲 ，此次漲價屬於好市多全球政策的一部分。

