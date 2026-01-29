好市多也買得到韓系保養？Olive Young 熱銷 No.1 棉片引發網友關注

韓國藥妝通路排行第一 話題從面膜延伸至棉片新品



近年來，韓系保養在台灣市場熱度不減，從成分選擇到使用方式，都逐漸影響消費者的日常保養習慣。不只在藥妝店，美式賣場好市多近年也開始引進多款來自韓國的人氣保養品牌，讓消費者在採買生活用品的同時，也能順手接觸到不同於以往的保養選擇。

其中，來自韓國、曾在 Olive Young 登上排行第一的保養品牌 Biodance，過去因膠原面膜在社群中累積不少討論度。該款面膜曾被網友形容為「idol 同款」、「KOL 與 YouTuber 推薦」、「在韓綜中出現的話題面膜」，甚至一度在好市多出現缺貨情況，也有消費者直言是「2025 年度愛用面膜」。近期，品牌推出的新品凝膠型棉片進駐好市多後，再度吸引社群目光。

好市多引進韓系保養品牌 Biodance 凝膠型棉片上架引發討論。圖：業者提供

好市多社群熱議 果凍感高效棉片多元用法曝光

有網友分享，Biodance 的凝膠型棉片以帶有「果凍感的水凝膠材質」呈現，與一般棉片相比觸感較為滑順，使用時像是在肌膚表層多了一層緩衝，減少擦拭時的摩擦感，讓日常保養過程更為溫和，也成為不少人妝前與日常保濕的新選擇。

近日在臉書社團「Costco 好市多 商品經驗老實說」中，也有多位網友分享實際使用感受。有人提到，這類凝膠型棉片在使用過程中不易乾掉，敷貼時相當服貼，特別適合妝前使用；也有網友表示「很適合不想整臉敷到黏黏、又想快速補水的人」、「冬天上妝前使用後，脫屑狀況明顯改善」、「用起來真的跟其他家棉片不一樣！保水性超好！」，或形容其「材質超透明～充滿精華液，服貼到上臉還會隱形的感覺」，整體評價偏向實用、好上手。

果凍感水凝膠型棉片質地示意，具備高含水特性，使用時能降低摩擦感，提升敷貼舒適度。圖：業者提供

除了妝前使用情境外，不少消費者也分享，凝膠型棉片在使用方式上相當彈性，可直接擦拭代替化妝水作為日常保濕，也能敷約 3 至 5 分鐘進行快速補水，或作為局部面膜敷約 20 分鐘加強保養，適合不同情境使用。這樣的設計被部分網友形容為「比較沒有壓力的保養方式」，對於講求效率的妝前保養、懶人保養或需要局部加強的消費者都非常適合。

品牌熱度延續 新品上架再掀討論

也有網友回憶起先前購買 Biodance 面膜的經驗，表示「之前他們家的面膜真的很熱門，常常買不到」，因此這次看到新品棉片在好市多上架，特別提醒其他消費者「有興趣可以多留意」，顯示品牌熱度仍持續在社群中延燒。

Biodance官方使用建議：早上敷棉片，晚上敷面膜。圖：業者提供

目前 Biodance 相關產品已於台灣官方授權通路販售。品牌也提醒消費者，選購時應認明授權來源，以確保產品品質與使用安全，實際販售品項與供貨狀況仍須以各賣場公告為準。

