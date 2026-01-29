好市多也買得到韓系保養？Olive Young 熱銷 No.1 棉片引發網友關注
韓國藥妝通路排行第一 話題從面膜延伸至棉片新品
近年來，韓系保養在台灣市場熱度不減，從成分選擇到使用方式，都逐漸影響消費者的日常保養習慣。不只在藥妝店，美式賣場好市多近年也開始引進多款來自韓國的人氣保養品牌，讓消費者在採買生活用品的同時，也能順手接觸到不同於以往的保養選擇。
其中，來自韓國、曾在 Olive Young 登上排行第一的保養品牌 Biodance，過去因膠原面膜在社群中累積不少討論度。該款面膜曾被網友形容為「idol 同款」、「KOL 與 YouTuber 推薦」、「在韓綜中出現的話題面膜」，甚至一度在好市多出現缺貨情況，也有消費者直言是「2025 年度愛用面膜」。近期，品牌推出的新品凝膠型棉片進駐好市多後，再度吸引社群目光。
好市多社群熱議 果凍感高效棉片多元用法曝光
有網友分享，Biodance 的凝膠型棉片以帶有「果凍感的水凝膠材質」呈現，與一般棉片相比觸感較為滑順，使用時像是在肌膚表層多了一層緩衝，減少擦拭時的摩擦感，讓日常保養過程更為溫和，也成為不少人妝前與日常保濕的新選擇。
近日在臉書社團「Costco 好市多 商品經驗老實說」中，也有多位網友分享實際使用感受。有人提到，這類凝膠型棉片在使用過程中不易乾掉，敷貼時相當服貼，特別適合妝前使用；也有網友表示「很適合不想整臉敷到黏黏、又想快速補水的人」、「冬天上妝前使用後，脫屑狀況明顯改善」、「用起來真的跟其他家棉片不一樣！保水性超好！」，或形容其「材質超透明～充滿精華液，服貼到上臉還會隱形的感覺」，整體評價偏向實用、好上手。
除了妝前使用情境外，不少消費者也分享，凝膠型棉片在使用方式上相當彈性，可直接擦拭代替化妝水作為日常保濕，也能敷約 3 至 5 分鐘進行快速補水，或作為局部面膜敷約 20 分鐘加強保養，適合不同情境使用。這樣的設計被部分網友形容為「比較沒有壓力的保養方式」，對於講求效率的妝前保養、懶人保養或需要局部加強的消費者都非常適合。
品牌熱度延續 新品上架再掀討論
也有網友回憶起先前購買 Biodance 面膜的經驗，表示「之前他們家的面膜真的很熱門，常常買不到」，因此這次看到新品棉片在好市多上架，特別提醒其他消費者「有興趣可以多留意」，顯示品牌熱度仍持續在社群中延燒。
目前 Biodance 相關產品已於台灣官方授權通路販售。品牌也提醒消費者，選購時應認明授權來源，以確保產品品質與使用安全，實際販售品項與供貨狀況仍須以各賣場公告為準。
更多桃園電子報報導：
其他人也在看
19歲男大生頭皮屑「多到像灑麵粉」床單都是血 竟是媽媽太潔癖害慘
一名19歲大學生因頭皮長期劇烈搔癢、頭皮屑大量脫落前往就醫，沒想到進入診間後，連醫師都被眼前景象震住，該名大學生的頭皮屑多得宛如灑滿麵粉，部分頭皮甚至因反覆抓癢而破皮滲血。陪同就診的母親滿臉無奈，坦言兒子經常抓到床單、地板與沙發上都是血跡與皮屑，讓她身心俱疲。鏡報 ・ 1 天前 ・ 2則留言
《愛情怎麼翻譯？》高允貞神顏解析！智性清冷妝成關鍵、妝容畫法一次看懂
南韓整容範本的高允貞，雖然 2019 年才透過戲劇正式出道，但在站上鏡頭之前，其實她早已以平面模特兒身分累積不少人氣。精緻卻不銳利的五官、帶點距離感的空靈氣質，讓她一出現就被注意到，甚至還有「小全智賢」的稱號。在《愛情怎麼翻譯？》中高允貞飾marie claire 美麗佳人 ・ 1 天前 ・ 發表留言
日本旅遊必買！這支長青護手霜號稱「細紋橡皮擦」連美甲師都大推，網友真實心得、隱藏版用法一次看
頻繁洗手、噴酒精消毒等，都會讓手部肌膚變得乾燥不已，雙手變成最容易出賣你的部位！近期X上有美容帳號發文表示自己因為手部紋路感到困擾，被自己的美甲師推薦這款護手霜，翻開留言、引用推文，全部都是一片好評，用日文品名搜尋甚至可以在threads上marie claire 美麗佳人 ・ 1 天前 ・ 發表留言
2026療癒系保養新品推薦！ADDICTION木質指緣油、m̄enom̄eno橙花護唇膏、 SHIRO護手精華乳讓你香得好高級
療癒系保養新品推薦：ADDICTION 植淬森活指緣油當指緣油精華觸碰指尖，外界的喧鬧彷彿逐漸遠離，只剩屬於你的安定與沉靜悄然擴散。以草本與木質調香氣輕柔包覆，在溫暖的甜皮氣息中，讓雙手獲得溫和的呵護也帶來放鬆的感官體驗，為日常帶來一段回到本質的片刻。質地輕盈易吸...styletc ・ 23 小時前 ・ 發表留言
2026韓妞都在畫「雙層巧克力唇」！像咬過杜拜巧克力的微暈染唇妝正紅
從杜拜巧克力紅到社群洗版，韓國最近真的很迷「巧克力」而這股熱潮，現在也正式蔓延到美妝圈！近期是不是開始頻繁看到深棕色、巧克力色調的唇妝出現在韓星妝容裡？這正是 2026 年初正在發酵的新唇妝趨勢——雙層厚巧唇。【Thmarie claire 美麗佳人 ・ 1 天前 ・ 發表留言
2026氣墊粉餅推薦！嬌蘭、PRADA、I'M MEME⋯必買清單、水光到霧光妝感一次看（持續更新）
2026 年的氣墊粉餅新品，比起單純追求高遮瑕，更在意的是貼膚度、持妝力，還有上臉後是否輕盈自然！不論是像珠寶般細緻透亮的水光肌、乾淨俐落的霧光底妝，或是主打上妝同時養膚的妝養合一型氣墊，都不再強調厚重覆蓋，而是讓底妝更貼近原生肌狀態。這次marie claire 美麗佳人 ・ 1 天前 ・ 發表留言
【新春特集】馬年限定美妝：迪奧開運紅唇「幸運8」、雅詩蘭黛馬上紅運小棕瓶、ORIBE火馬藝術級新年禮盒
迪奧今年的新春焦點落在「幸運8」！延續迪奧先生對幸運符碼的迷戀，星星、愛心、幸運草與數字8通通被細膩地刻進唇膏設計裡，讓紅唇不只是妝容的一部分，更像隨身攜帶的開運符。馬年限定系列涵蓋霧感與光澤質地，色選從玫瑰磚紅到深酒紅，兼顧氣色與氣場，一抹就能讓整體妝感...styletc ・ 1 小時前 ・ 發表留言
抗老圈又升級了！DARPHIN、蘭蔻、迪奧、海洋拉娜話題新品齊發，直接攻頂「抗老保養天花板」！
DARPHIN深海翡翠蘊活緊塑系列從成分如何被「真正送到需要的位置」開始重寫抗老邏輯！系列導入與麻省理工學院藥物傳輸研究領域合作的超導傳輸科技，透過多階段活性封包、精準滲透與穩定釋放設計，讓配方不再停留於表層吸收，而是依照肌膚內部狀態進行分佈與作用；再搭配品牌專...styletc ・ 21 小時前 ・ 發表留言
國產車大廠千金公開IG帳號！轉大人名媛生活火辣照曝光 網酸：連自家車都不開
國產車大廠千金Michelle今年約21歲，長得亭亭玉立，近日因公開IG帳號，分享開的車品牌不是自家車，備受討論。鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前 ・ 237則留言
安潔莉娜裘莉傳「好萊塢破產」！賣屋求變現 還打算離開美國
好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）和布萊德彼特（Brad Pitt，小布）離婚官司纏鬥8年，終於在2024年底畫下句點，但兩人為了法國酒莊資產仍持續爭執。近日她接連處理房產，引發外界揣測，認為是長年訴訟耗掉大筆現金，讓她陷入所謂的「好萊塢破產」。太報 ・ 3 小時前 ・ 29則留言
2026進入火象元年！唐綺陽點名「5星座」走大運 這星座上半年資源自動聚攏！
農曆新年將至《唐綺陽談星私廚》請來命理師簡少年與心理諮商師周慕姿一同聊聊馬年運勢，簡少年指出，2026年為丙午年是「超級大火年」，他形容今年世界將變化速度很快，很多事情會超出原本想像與預期的範圍，就算做了再多準備仍可能在一瞬間全盤翻轉，因此他建議「躺平」，不過簡少年說:「這個躺平不是要你放棄，而是為了看清新希望在哪裡，去接受那個截然不同的時代。」唐綺陽談星私廚 ・ 1 小時前 ・ 1則留言
包給陳漢典1萬6禮金被嫌少！小S回1句「殺很深」 7.1萬人淚推太真實
藝人陳漢典與LuLu（黃路梓茵）於25日在台北文華東方酒店舉行盛大婚宴，席開70桌現場星光璀熠，幾乎半個演藝圈的大咖都到場祝賀。過去和陳漢典在《康熙來了》合作多年的小S先前就曾透露不會出席但會送上1萬6千元紅包祝賀，當時被調侃「好少」，她之後發自肺腑的一段話也因為這場婚禮再次被提起，就有網友大讚「這不就是大人世界最真實的樣子嗎」引發共鳴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 232則留言
裘莉驚傳「好萊塢式破產」！急賣豪宅變現 遭爆將離開美國移居海外
好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）與前夫布萊德彼特（Brad Pitt）雖然名義上已結束婚姻關係，但雙方圍繞法國酒莊Château Miraval的產權官司至今仍在法庭上纏鬥。隨著官司一拖再拖，外媒近日指出，長期累積的高額法律費用，已對裘莉的財務狀況造成明顯壓力，甚至被圈內形容陷入一種「好萊塢破產」狀態。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 9則留言
習近平壓不住了？五大戰區表態兩極 網傳張又俠人馬交火、軍官爆辭職潮
中共國防部宣布調查軍委副主席張又俠與委員劉振立後，中國政局詭譎。網傳大量解放軍部隊全副武裝湧向北京，京津唐高速公路疑遭封鎖，中南海警備升級，氣氛緊張。軍中對此清洗行動反應兩極，部分戰區保持沉默，甚至有軍官爆料內部出現辭職潮。外界分析張又俠落馬可能與其「嚴重踐踏軍委主席負責制」有關，挑戰習近平權威。這波高層清洗引發軍心動盪，顯示習近平正面臨嚴峻挑戰，國際高度關注中國軍方動向。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 197則留言
頂大生魂斷台64！小黃丟包他遭4車輾 高大成：垃圾
一名頂大25歲溫姓男子日前搭乘計程車時，與司機爆發衝突，遭對方丟包在台64快速道路上，最終遭四車輾斃身亡，法醫高大成受訪時就怒噴司機的行為，直言：「你有這麼垃圾嗎？」中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 196則留言
中國人不去日本玩 京都人笑開懷！卻苦了合掌村「陸客沒少還亂爬墳墓」
中國當局因為不滿日本首相高市早苗提倡「台灣有事論」，從觀光方面祭出手段，呼籲中國人不要去日本玩，就連春節期間也不要遊日本。據日本觀光單位數據指出，這兩個月中國客大幅減少45%，讓京都人笑開懷，不過著名觀光景點合掌村所在地白川鄉，卻是笑不出來，原因在於「陸客沒少，還搞破壞」。鏡報 ・ 23 小時前 ・ 216則留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 3 天前 ・ 8則留言
威力彩上看7.7億明開獎！3生肖2026年有橫財命
威力彩上看7.7億明開獎！3生肖2026年有橫財命EBC東森新聞 ・ 22 小時前 ・ 3則留言
還沒冷完！下波強冷空氣這天報到 「最冷時間曝光」恐達大陸冷氣團等級
氣象署表示，今（28）日受到東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、大台北山區、東北部及東部地區有局部短暫雨，桃園以北、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。對此，氣象專家林得恩在氣象粉專「林老師氣象站」分析未來天氣狀況，提醒「先濕後乾，短暫回暖，再轉濕冷！」三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 發表留言
【重磅快評】賴清德終於准辭 陳菊卻沒帶走一絲榮光
監察院長陳菊病假撐了400天，昨天終於請辭獲准。總統賴清德說陳菊第一時間就提辭呈，但他認為復健後有機會重回崗位，後來因復...聯合新聞網 ・ 1 小時前 ・ 81則留言