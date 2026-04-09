好市多亞太區總裁出馬 「解鎖機密文件」最高可省萬元

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好市多亞太區總裁張嗣漢親自出馬，手提「最高機密」皮箱，解鎖會員護照優惠情報內容。翻攝自台灣好市多臉書



中東戰爭導致物價飆漲，美式賣場好市多（Costco）表示，4月13日至6月7日將推出期間限定神秘任務，於全台門市進行「解鎖機密文件」活動，號召會員「鎖定目標文件」，透過解鎖會員護照優惠內容，一覽多項折扣資訊，並以「守護錢包的和平，即刻啟動！」作為活動目標。

此次活動在社群同步推出宣傳影片，由好市多亞太區總裁張嗣漢親自上陣，化身神秘黑衣人，手提印有「最高機密」字樣的皮箱進入賣場櫃檯。隨著皮箱開啟，揭露所謂「機密文件」即為全台好市多4月13日至6月7日的會員護照優惠情報內容，希望透過這次企劃，成功結合任務式包裝及情境設定，增加活動話題。

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根據好市多釋出的優惠資訊，此次折扣力道涵蓋多元商品類別，整體優惠金額上看萬元以上。其中，高單價商品如原價逾6萬元的鑽石項鍊，最高可現省約1.3萬元；75吋4K顯示器搭配聲霸組合，原價2萬9999元優惠後價格為2萬3999元；家電產品如原價萬餘元的定頻除濕機也降價2300元只要8899元。日用品與民生消費部分，同樣提供有感折扣，包括清潔用品可省數百元，五月花衛生紙每組折價70元，優惠後價格降至279元；食品與零食品項亦有百元以上折扣空間。

好市多表示，延續一貫策略，持續以合理價格提供高品質商品與服務。

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