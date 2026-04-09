好市多亞太區總裁張嗣漢化身特務 拍影片解鎖「機密文件」藏好康

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好市多亞太區總裁張嗣漢化身黑衣特務，持機密文件解鎖優惠好康。

中東戰爭引發物價飆漲，美式賣場好市多此時特別祭出以「守護錢包的和平，即刻啟動！」作為主題訴求的神秘任務，自4月13日至6月7日止，於全台門市推出「解鎖機密文件」活動，號召議會員「鎖定目標文件」，透過解鎖會員護照優惠內容，獲取多項折扣資訊。

活動影片由好市多亞太區總裁張嗣漢親自上陣，他化身神秘黑衣人，手提印有「最高機密」字樣的皮箱進入賣場櫃檯。隨著皮箱開啟，揭露機密文件內容是全台好市多的「會員護照優惠情報」，深具活動話題性與參與感。

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根據好市多釋出的優惠資訊，此次折扣力道涵蓋多元商品類別，整體優惠金額上看萬元以上。其中，高單價商品如原價逾6萬元的鑽石項鍊，最高可現省約1.3萬元；75吋4K顯示器搭配聲霸組合，原價2萬9999元優惠後價格為2萬3999元；家電產品如原價萬餘元的定頻除濕機也降價2300元只要8899元。

另外，日用品與民生消費部分，同樣提供有感折扣，包括清潔用品可省數百元，五月花衛生紙每組折價70元，優惠後價格降至279元；食品與零食品項亦有百元以上折扣空間。好市多表示，將延續一貫策略，持續以合理價格提供高品質商品與服務。

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