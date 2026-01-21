好市多人氣爆漿可可熔岩包回歸！補貨一上架就被掃空

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

好市多（Costco）商品種類多樣、價格實惠，吸引不少民眾前往消費，而近日一款曾多次缺貨的熱門商品已悄悄回到架上，引發會員關注。一名網友分享，之前吃過一款「爆漿可可熔岩包」，後來想購買卻時常撲空，近期逛賣場意外發現補貨，當場直接搬走兩盒。

該名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文表示，自己之前吃過一次就留下深刻印象，「腦中不斷浮現加熱後巧克力熔岩流出來的畫面」。這次看到重新上架，立馬拿了兩盒，也提醒想吃的民眾趕快去買。

貼文一出，引來不少網友共鳴，「巧克力不會太甜，苦甜平衡剛剛好」、「真的會爆漿！電鍋放一杯水，下午茶立刻搞定」、「配咖啡超讚，是社畜的小確幸」、「之前買回家兩天就吃光」、「我們家一個下午就掃完」、「別再po了，根本買不到」。

不過，也有部分會員給出不同評價，認為口味沒有到驚豔，「之前試吃覺得還好」、「沒到需要搶的程度」、「外皮有點一般」、「對我來說是一次性購買，不管蒸多久，巧克力都被麵糰吸乾，CP值不如奇美包子」、「外面很多包子饅頭店做這種口味，隨便都能輾壓」。

