好市多供無菜單料理 會員狂吃18道 引155萬人朝聖

一名女網友昨（25）日分享一間會員制的無菜單料理餐廳，從前菜到飯後甜點總共狂吃18道料理，且主菜包括雞腿、雞胸、鱸魚等，讓她非常推薦這套行程，不過內行人一看馬上認出是好市多，笑翻說原PO很會取名，也有人傻眼喊「為什麼妳的好市多有那麼多試吃」，引起討論。

一名女網友昨日在Threads分享一間「會員制無菜單料理餐廳」，從前菜、開胃菜、沙拉、湯品、主食、飲料到飯後甜點，1個小時內連吃了18種東西，且原PO很會取名，把菜單包裝成清湯嫩煮時蔬娃娃菜、法式低溫熟成雞胸、主廚精選嫩煎鱸魚、海味慢煮小卷粉絲、台味金沙鹹蛋黃手工餅、絲絨奶油小蛋糕杯等，讓人食指大動。

貼文上線後吸引逾155萬人查看，馬上有內行人認出，原PO其實只是跟朋友去逛台中好市多，所有東西都是試吃品，笑說「其實除了擺盤不行，份量都跟法餐差不多」、「笑到不行，名字取得像1800的無菜單」、「這會員制比AA制還猛」、「我覺得這間餐廳要付你們廣告費」。

也有人說「為什麼有這麼多試吃品啊？跪求時段」、「每次看到試吃排隊的人超多就很懶得排，你們好強」、「這個量是法餐沒錯了」、「這樣PO感覺超豐盛耶，一定是土豪才能狂吃18道菜」、「又吃雞肉又吃魚肉，太賺了」、「原來好市多的真身是餐廳！學會了」。

