好市多便宜的秘密！近期悄降價人氣商品一次看

好市多經常以優惠價格吸引客戶，最近又有人氣商品悄悄降價，自有品牌的雞肉餡餅從每450克售價135元降價到126元、早餐常用的培根也從每包597元降價到534元，1.3公斤大包裝核桃售價也從456元降到408元，幾乎要降了50元。

好市多在實務上採取許多策略來維持賣場商品價格低廉，首先是透過會費賺取不少利潤，還有自有品牌Kirkland Signature能以市價約8折的價格生產、販售商品，也不會受到中間商加價影響。

好市多自有品牌本季有數樣人氣商品降價，包含雞肉餡餅從每磅4.29美元（約新台幣135元）降至3.99美元（約新台幣126元）、培根從每包18.99美元（約新台幣597元）降至每包16.99美元（約新台幣534元）、鮮奶油三包裝從10.49美元（約新台幣330元）降至8.99美元（約新台幣283元)、1.3公斤大包裝核桃的價格從14.49美元（約新台幣456元)降至12.99美元（約新台幣408元）。

首席財務官Gary表示，公司在庫存的策略上採用Costco「少種類、超大量」的策略，提高議價能力，壓低成本，讓消費者買到更便宜的商品，也並不總是敲鑼打鼓地宣傳降價，而是在條件允許的情況悄悄降價，公司也會定期召開會議審視商品價格、並設法降低成本和售價。

