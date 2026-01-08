好市多個資外洩？暗網售52萬筆會員資料 官方回應了

好市多會員資料疑似外洩。（圖／業者提供）





近日再度傳出大規模個資外洩，疑似有駭客將目標鎖定台灣民眾常消費的美式賣場 好市多，並在暗網兜售大量疑似會員資料，引發社會高度關注，好市多也出面回應。

根據網路流傳資訊，駭客帳號「Solonik」宣稱竊取台灣好市多高達52萬6千筆資料，並於7日在暗網釋出部分樣本供人下載，聲稱可付費購買完整資料包。樣本中內容疑似包含姓名、身分證字號、電子郵件、帳號及密碼等高度敏感個資。

對此，台灣好市多嚴正澄清，經內部查證後確認，相關資料「並非好市多會員的個資」，並強調公司並未採用外部系統商的資料管理程式，所有系統均由公司自行開發與維護，資料也儲存在總公司機房。台灣好市多重申，保障會員權益與資料安全為一貫原則，對於任何不實指控，將保留法律追訴權。

不過暗網資料中，疑似出現以公務信箱註冊帳號的情況，業界人士指出，公務信箱原則上僅限公務用途，若用於購物或一般會員服務，恐涉及不當使用，且因屬政府資產，依法可能被稽核或調閱。

資安專家也提醒，若平台資安防護不足，公務信箱更容易成為釣魚攻擊與社交工程的目標，不僅增加個人風險，也可能對政府機關整體資安造成衝擊。

