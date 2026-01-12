好市多假日塞爆！新竹人曝「1方法」找到車位 網驚：不要講出這秘技

新竹好市多一到假日人滿為患。（示意圖／黃威彬攝）

每逢假日，各地好市多總是人潮湧現，不僅店內擁擠，停車場也一位難求，讓不少消費者大嘆進場比逛街還累。一名網友近日在Threads上分享自身經驗表示，如今已不再把車停在新竹好市多停車場，而是選擇停在鄰近的迪卡儂，即便需自付停車費，還得步行一段路過去，但能省下找車位的時間也值得。

這位網友在文中指出，每次開車前往新竹好市多時，光是路上塞車、進到地下室找車位就耗了很多時間，反觀一旁的迪卡儂人潮較少、車位相對好找，遂決定「寧願付費停車，再走過去好市多採買東西」。

廣告 廣告

貼文一出，引發網友共鳴。有人直言：「今天排隊進停車場加找車位花了30分鐘，假日一半的新竹市人都到Costco」、「我也是，寧願多付錢也不想在好市多找車位」、「很早就這麼做了，迪卡儂停車位還算多」、「停車場只有三層真的太小了，每次去都滿的」、「也可以去晴空匯登記訪客車位」，更有人喊話：「不要講出這個秘技好嗎」。

除迪卡儂外，其他縣市Costco也面臨相同問題。有網友留言：「台中南屯Costco也是這樣」、「逛中壢好市多，我也是停路邊走路進去」、「去桃園的比新竹好逛好停車」。

更有網友分享另類解法：「找一間不太遠的餐廳邊吃飯，邊用Uber Eats下單好市多再送到餐廳」、「已經開始用外送訂好市多了，免塞車、找停車位還省時間，雖然有貴一些，但還可以接受」。

另有聲音指出，好市多在新竹市的人潮早已超出負荷，不少人建議：「應該是可以開第二家了」、「希望竹北再開一家，才不會慈雲路那麼塞，不要再開什麼爛全聯了」、「新竹沒有開第二間也是滿奇特的」，呼籲業者評估增設分店，以紓解假日擁擠情況。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

好市多「推車亂象」惹眾怒！她買完見一畫面無奈：從副駕爬進去

綠葡萄用「青提」命名遭威脅滾出台灣！基隆甜點店：不排除報警

越南移工逛101被歧視！釣出賈永婕關注 鬼塚虎發聲：員工已停職待查