好市多假日塞爆 新竹人靠1招秒有車位 大票會員：我也是

每逢假日好市多總是擠滿人潮，一名網友表示，每次到新竹好市多，光是找車位就要花掉不少時間，為省去麻煩，他不再將車停在好市多停車場，而是選擇停在隔壁的迪卡儂，雖需支付停車費、多走一段路，但能節省尋找車位的時間，文章曝光後，引起網友共鳴，不少網友表示，到好市多時也會採用相同方式停車。

原PO近日於Threads發文指出，每次開車到新竹好市多，光是沿路塞車及進到地下停車場尋找空位，就要耗掉不少時間，由於迪卡儂就在旁邊，人潮相對較少且好停車，因此他寧願支付停車費，再步行到好市多購物，以節省等待車位的時間。

不僅是新竹好市多，其他縣市的網友逛好市多也會為避免花太多時間等停車位，選擇把車停在鄰近的收費停車場，或人較少的賣場，再到好市多採買。

網友留言，「我新竹人，很早就這麼做了，迪卡儂停車位還算多」、「今天排隊進停車場，加找車位花了30分鐘」、「我假日逛新莊好市多，看到路邊有停車格就停了，不然進去不知道又要花多少時間找車位」、「逛中壢好市多，我也是停路邊走路進去」、「我是去台中南屯好市多，也是這樣」。

此外，也有網友分享其他省時方法，如選擇附近餐廳邊用餐邊用外送平台下單，或直接使用外送訂好市多商品送到家，可免去塞車困擾，也不用找停車位，還能省時間。

