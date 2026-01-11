好市多停車場1亂象掀共鳴！會員無法開車氣炸：從副駕駛座爬進去

許多會員坦言很多人在好市多採買結束後，都會把推車亂停。（示意圖／資料照，杜宜諳攝）

美式賣場好市多提供各種生鮮食材，滿足民眾日常需求。一位女子近日在好市多採買後準備開車回家，沒想到卻發現停車場有推車亂放，貼文曝光後引發許多人共鳴，有網友分享，其實美國好市多也有同樣狀況，不少會員則建議，可以改用投幣式推車改善亂象。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，她到好市多採買後準備開車回家，沒想到有會員亂放推車，讓她完全無法開門上車，最後只好從副駕駛座爬到駕駛座開車回家，原PO相當無言，只能慶幸推車沒有傷到車子。

廣告 廣告

對此，許多網友紛紛回應，「每間賣場沒水準的都不少」、「那你可能沒看過內湖的推車，會被推到很遠的公車站牌」、「南屯的還會推去迪卡儂」、「中和摩托車區都是」、「還遇過推車直接放在我車正後方的，真的很沒水準！」、「我車門的凹大部分都是在好市多被人家的車門敲的」、「去年去中和店看到超多台，超傻眼」。

有會員分享，其實美國好市多也有類似狀況，「看了美國好市多後釋懷了，沒水準的人全世界都有」、「分享給您笑一笑！加州灣區的好市多都這樣停推車」；有會員則建議，可改用投幣式推車改善亂象，「改投幣式就不會亂放了，推到街上，相信會有人幫忙退回去」、「如果改成投幣式的應該會改善此現象」、「都加上鎖，解鎖要插錢的，就可以減少推車亂丟」。

更多中時新聞網報導

推進免費營養午餐 嘉縣明拍板

李千娜登鑽石舞台之夜展秀場風華

金宣虎多語言狂切換 講到韓文竟結巴