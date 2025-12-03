好市多停車收費再一家！業者證實「全台導入」 會員樂：停車蟑螂可以滾了

有民眾發現好市多新莊店裝起停車計費的裝置。翻攝COSTCO 好市多 商品消費心得分享區 臉書社團



好市多（Costco）新莊店自開幕8年多來，停車場一直採免費制，卻被週邊住戶和上班族佔用。有網友發現，近期停車場開始裝了繳費亭及車牌辨識等設備，推測即將改採收費制。對此，好市多證實，正陸續在分店導入停車收費系統，安裝時間還沒確定。

全台未收費還有5店

網友在臉書社團「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」發文，表示新莊開始要收停車費了，並附上4張繳費亭、車牌辨識設備的照片，引起熱烈討論。

不少網友直言，「附近工廠的員工，一堆停免費的」、「早就該收費了」、「使用者付費合理」、「台灣人就是這樣，沒有法治就不知道遵守」、「終於！！」、「停車蟑螂可以滾了」、「太好了」。

對此，業者表示，為提供會員更優質的消費環境，賣場正陸續導入停車收費系統，目前尚有5家賣場尚未完成安裝，包括台中南屯、台南、桃園中壢、桃園南崁、嘉義，安裝時間目前還未預定。

消費滿500可停3小時

根據好市多先前規定，前30分鐘免費，機車每小時50元，汽車每小時100元，當天消費滿500元，最高可抵3小時，新莊店規定依業者公告為準。也有網友分享收費好處，「中和在沒收費的時候，停車跟搶孤差不多…」、「看看中和，自從改收費後多好停呀!!」。

