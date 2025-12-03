好市多停車收費再+1！業者出面回應：還有5家未收費

好市多新莊店增設了停車繳費機。（示意圖／好市多提供）





好市多商品種類眾多、琳瑯滿目，是不少家庭外出採買的好去處，因採免費停車制度，就會產生長期佔位現象，也讓不少進到賣場購物的民眾，感到相當困擾。但近期有網友發現，新莊店悄悄增設了柵欄與停車繳費機，在網路間已引起一陣討論。對此，業者也出面證實，目前剩5家分店未安裝，未來將會陸續跟進。

該名網友在臉書社團「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」分享了幾張裝有停車繳費機的照片，引起不少熱議。有網友對於加裝繳費機大讚，表示「不錯啊，使用者付費」、「太好了，早就應該收費」、「很好啊，不然一堆車營業結束了還可以停在裡面」，也有其他常去其他分店的網友也在下方許願，表示「希望台南好市多也收費⋯⋯」、「許願桃園南崁也收費」。

廣告 廣告

為了提供會員更優質的消費環境，好市多回應，賣場正陸續導入停車收費系統，目前還有5家賣場尚未完成安裝，分別是：台中南屯店、台南店、桃園中壢店、桃園南崁店，以及嘉義店等，目前尚未確認安裝時間，若有確定的話，後續會陸續推動安裝。

好市多強調，此次的新制度是為了「保障會員的購物權益」，因此只要在賣場內消費，就能依照購買金額折抵停車費用。這波改革主要是為了防止「未消費卻長時間佔用車位」的附近居民，希望在新增停車繳費機後，能在假日人滿為患時，減少等待時間，也能使附近車流更加順暢。

更多東森新聞報導

好市多神級外套「停產買不到」網再推1款必買：超耐穿

好市多冬天必買6夯品！通通不到600元

好市多黑五瘋搶1神品！整箱只要369元 上架秒被掃空

