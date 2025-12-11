好市多價牌寫「79-15」藏玄機 知情人狂讚：高招

一名男子近日到好市多消費，在販賣部購買熟食時，發現其中一個品項正在優惠，價牌卻寫著「79－15＝64」，好奇為何不直接標示折後價格，將其拍下分享到網路後，引發熱議，許多網友表示，這是好市多的「報價藝術」，讓消費者直覺感受到折扣優惠，能效刺激購買與嘗鮮，也有網友認為，其他商場也可以參考這種標價方式。

原PO昨（10）日在Threads發文表示，他到好市多販賣部購買熟食時，看到「特濃雙重巧克力餅乾」的價牌上寫著「79－15＝64」的算式，質疑為何商品特價不直接標示折後價格即可。

貼文引起逾5千人按讚，不少人表示，這是好市多的「報價藝術」，若價牌只用紅色標示64元，消費者可能感受不到優惠，且活動結束後恢復原價79元，又容易產生漲價錯覺，因此將數學算式作為標價方式，能有效刺激消費者的購買慾。

網友紛紛留言，「高招！直觀感受到省了多少錢」、「就是在做折扣，只是用比較特別的方式來表達，如果直接寫64元，你不會感受到有做折扣」、「這就是報價的藝術，若直接寫64元，等特惠活動結束後，回到79元的時候，你會覺得漲價了，但改成79－15，會覺得特惠很划算可以買來吃看看」、「反正很好吃！推薦」、「讓你知道正在折扣」、「不管有沒有特價，這款餅乾很好吃」、「順便教小學生算數，很棒啊！應該每個商場都這樣」。

