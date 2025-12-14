好市多價牌暗藏「4大符號」！購物族保證採買「＋」不踩雷

逛好市多不只要看折扣、比價，還有個冷知識你一定要知道！原來價格牌上藏有「＋」、「︿」、「＃」、「＊」四種符號，分別代表商品的人氣、銷量及出清狀態。其中「＋」號代表的是人氣商品，就算賣完也會補貨！有網友分享這個祕密後，直呼「以後看到＋就可以放心買，不怕踩雷！」貼文一曝光，立刻引發熱烈討論，還有萬人按讚、分享，大家紛紛留言：「又學到新知識了！」

逛好市多不只要看折扣、比價，還有個冷知識你一定要知道！（資料圖／翻攝畫面）

有民眾於13日在社群平台Threads丄發文分享冷知識，好市多價牌上面暗藏4大符號「＋」、「︿」、「＃」、「＊」。「＋」符號代表該商品為人氣商品，銷售表現良好，即使售罄仍會持續補貨；「︿」符號則表示商品正處於觀察階段，銷售狀況可能不如預期；「＃」符號代表商品銷量仍需進一步評估；而「＊」符號多為季節性商品，或已進入出清階段。原PO還說：「以後看到＋符號的商品就可以放心買，絕對是好選擇！」

廣告 廣告

貼文曝光後，吸引大批網友熱烈討論，並紛紛留言表示「原來這就是符號密碼，學會了」、「每次看都覺得好奇」、「長知識欸！ 之前都不知道原來這些符號有這些功能」、「從來沒注意那些符號，看來可以跟著＋號買了」此外，留言中也有內行網友補充，指出好市多商品售價尾數為「7」的，多為優惠價，提醒會員在消費時可以特別留意，精打細算買到划算商品。

好市多價牌上面暗藏4大符號「＋」、「︿」、「＃」、「＊」。（資料圖／中天新聞）

好市多價牌上面暗藏4大符號「＋」、「︿」、「＃」、「＊」。（資料圖／中天新聞）

好市多價牌上面暗藏4大符號「＋」、「︿」、「＃」、「＊」。（資料圖／中天新聞）

好市多價牌上面暗藏4大符號「＋」、「︿」、「＃」、「＊」。（資料圖／中天新聞）

延伸閱讀

好市多「台灣1分店」將遷址 執行長證實：2026年實施

好市多餅乾價格標「79－15」 網解答：就是在做折扣

好市多不鏽鋼筷價格比官網便宜 上架秒缺貨引搶購潮