好市多價牌藏4大符號 內行跟特殊圖案買：保證不踩雷

逛好市多除了比價、看折扣外，一名網友分享冷知識指出，價格牌上暗藏「＋」、「︿」、「＃」、「＊」4大符號，分別代表商品的人氣、銷量及出清狀態，其中「＋」號代表人氣商品，即使售罄也會補貨，讓他直呼「以後可以認＋的符號商品買」，避免踩雷，貼文曝光後，累積萬人按讚、分享，網友紛紛表示長知識。

原PO昨（13）日於Threads發文指出，好市多價牌其實暗藏4大符號，包括「＋」、「︿」、「＃」、「＊」。其中價格牌旁若出現「＋」符號，代表該商品為人氣商品，銷售表現良好，即使售罄仍會持續補貨；「︿」符號則表示商品正處於觀察階段，銷售狀況可能不如預期。

廣告 廣告

原PO說，「＃」符號代表商品銷量仍需進一步評估；而「＊」符號多為季節性商品，或已進入出清階段，未來可能不再列為常態販售商品，讓他直呼「以後可以認＋的符號商品買」。

貼文曝光，累積萬人按讚、分享，一票網友讚爆，「從來沒注意那些符號，看來可以跟著＋號買了」、「好有用！我要存起來」、「下次特別注意一下」、「長知識欸！ 之前都不知道原來這些符號有這些功能」、「每次看都覺得好奇」、「原來這就是符號密碼，學會了」、「終於看懂了耶！好酷」、「跟著＋號買，保證不踩雷」。

此外，留言中也有內行網友補充，指出好市多商品售價尾數為「7」的，多為優惠價，提醒會員在消費時可以特別留意，精打細算買到划算商品。

更多中時新聞網報導

NBA》柯瑞回歸轟39分 勇士仍遭狼咬

康康人氣飆 尾牙春酒接破20場

李奧納多《一戰再戰》金球領跑