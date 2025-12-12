好市多價目表藏玄機！「79-15」背後涵義曝光 內行人讚：高招

生活中心／張尚辰報導

美式賣場好市多商品種類繁多，是不少民眾購物的好去處。近日，一名網友逛好市多時發現，價目表上標示著「79-15=64」的字樣，令他相當好奇為何不直接寫價格，還要把算式列出來？貼文發出後，一票網友解答，「這是好市多的『報價藝術』」，目的是為了讓消費者可以更直觀的感受到折扣後的價格。

該網友昨（11）日在Threads上貼出照片，指出他在好市多販賣部的熟食區看見「特濃雙重巧克力餅乾」的價目表上寫著「79-15=64／片」，但其他商品的價格都是正常標示，這令他非常好奇，詢問「64就64為什麼還要算式？」

廣告 廣告

貼文發出後，不少網友紛紛解答，這是好市多獨特的「報價藝術」，「高招！讓你直觀的感受到省了多少錢」、「他就是在做折扣，只是用比較特別的方式來表達，如果直接寫64元，你不會感受到他有做折扣」、「這就是報價的藝術。如果直接寫64，等特惠活動結束後，回到79元的時候，你們會覺得漲價了」。

更多三立新聞網報導

全聯「1進口水果」特價中！2盒359元 婆媽狂讚CP值高：又大又甜還便宜

最強印鈔機！好市多靠「這類產品」年收千億 背後秘密曝光

跑友快看！好市多悄上架「1款鞋」 內行推爆：國外賣超貴

考慮定居日本！他曝「4關鍵原因」無法適應：台灣最適合待

