好市多優惠來了！「這款咖啡豆」降價200元 它也超級夯

記者施春美／台北報導

好市多的星巴克咖啡豆降價，由原本的999元降至799元。(圖／取自臉書社團「好市多商品資訊分享」)

春節即將到來，美式賣場好市多（Costco）人潮也開始增加。有網友在社群分享優惠好物，包括星巴克咖啡豆、汰漬洗衣精、西雅圖二合一等，降幅最高200元。不少網友回應，這幾款都是好物，值得趕緊搶購。

一名網友在臉書社團「好市多商品資訊分享」表示，愈接近過年，賣場人潮愈多，特價商品被搶購的速度也比平常快，她分享新竹店當期檔特惠品，例如星巴克咖啡豆原價999元，降價200元至799元；汰漬洗衣精原價615元，降價125元至490元；西雅圖二合一咖啡原價689元，降價140元至549元。

廣告 廣告

上述優惠產品都獲網友認同。有網友表示，「降價幅度確實有感，以星巴克咖啡豆而言，原價近千元，能降200元，讓人心動」、「才扛一罐汰漬洗衣精回家，準備洗被單、陳年衣服」。

好市多的汰漬洗衣精原價615元，降價125元至490元。（圖／取自臉書社團「好市多商品資訊分享」）

美式賣場好市多提供多項高CP值商品，頗受會員歡迎。之前每包1.13公斤重的星巴克咖啡豆從去年5月的769元，在同年12月漲至999元，頗令人驚嚇。此次，該商品降幅200元讓不少愛好者相當欣喜，直呼降價超有感！

更多三立新聞網報導

保溫杯用錯恐害敗血症！醫揭「正確使用法」：很多人不知道

8小時手術都沒休息！外科醫們「神解答」 網淚：感謝續命

好市多熟食區驚現「1台式甜品」！她吃完大讚：濃郁不甜膩

32歲女嬌喊「全身痛」找嘸病因！竟得「1神秘病」：女神也得過

