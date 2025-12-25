好市多兒童玩具2.9折出清！網笑：至少要2台

好市多近日出清一款兒童電動碰碰車引發討論。（圖／翻攝自Google maps）





美式賣場好市多（Costco）向來以價格實惠深受消費者青睞，近日再度掀起討論。有網友分享，自己在賣場發現一款兒童電動碰碰車正在出清，原價6799元下殺至1997元，價格相當吸引，忍不住直接搬一盒回家。貼文曝光後，不少網友直呼「買到賺到」，也笑稱「碰碰車至少要兩台才有得碰」。

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享，採買時看到這款兒童電動碰碰車貼著出清標示，價格從6799元降到1997元，等於打2.9折，且現場似乎只剩最後一台。並坦言一度猶豫家中空間是否足夠，加上後方不少人觀望，最終仍決定放進購物車結帳。

廣告 廣告

貼文曝光後，網友紛紛留言表示，「這個價錢我會直接買」、「但凡猶豫一秒都是對價格的不尊重」。也有網友笑稱，「撞壞的東西可能比1997元貴」、「在家玩可能會被樓下抗議」。不過，不少網友指出，碰碰車至少要兩台才有「碰」的樂趣，「只剩一台怎麼碰？」、「低消兩台才能玩」、「買一台回家是要跟誰碰碰？」

除此之外，還有人點名賣場中的4款日常用品比電商平台便宜許多，首先是辦公室與家庭常備的金頂電池，好市多平均單顆僅約10元，對比通路13至18元的售價；其次是耗損率高的濾水壺濾心，好市多平均單個約143元，通常在其他平台需遇上大型活動促銷才可能出現；另外，泡舒植物強效洗潔精平均每公斤不到60元，相較市場行情每公斤約75至80元；而廣受歡迎的桂格特濃燕麥片，好市多箱購價格499元比市價便宜約百元。

更多東森新聞報導

2026年好市多7大變革 美食區也要會員資格驗證

停車位被搶！好市多斜插卡位僵持5分鐘 員工高EQ救場

重機迷暴動！好市多驚喜開賣哈雷重機 送5千元抵用券

