好市多全球「遷址升級」 台灣也入選 1分店確定搬家

好市多（Costco）總公司預告2026年將執行5家分店「遷址升級」計畫，除了美國本土，加拿大、台灣都有分店入選。好市多執行長瓦克里斯（Ron Vachris）證實，已安排5家分店遷址，根據往年經驗，遷址可擴大營運空間、提升購物體驗，並為未來成長做好準備，不過他未透露台灣是哪一家分店需要搬家。

瓦克里斯在線上財報會議說明上述訊息，他不諱言「公司最近遭遇了一些挑戰」，導致2026會計年度開店數量，從原先的35家下修至28家，主因為西班牙倉儲進度落後。他強調這屬於短期因素，不影響好市多每年新增30家以上門市的擴張策略。

瓦克里斯進一步指出，新的會計年度已安排5家分店遷址，美國3家、加拿大1家、台灣1家；他未說明台灣是哪一家分店，儘管先前傳聞是高雄店。

根據往年經驗，好市多會把部分高業績分店搬遷至規模更大、停車空間更充裕，同時設有加油站的新地點，透過類似調整，為會員提供更佳購物體驗。

瓦克里斯表示，完成搬遷的分店，銷售成長速度明顯加快，有效帶動當地市場。最新財報也顯示，2026會計年度第1季，全球門市銷售年增6.4%，電商業績成長逾20%，其中新門市的營收表現優於以往。

