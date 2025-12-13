好市多其實有「買錯時機表」？這些商品原價買真的虧

記者鍾釗榛／綜合報導

走進好市多，商品選擇多到眼花撩亂，但真正的會員都知道，這裡不是看到就買的地方，而是要等對時間。外媒分析指出，好市多其實有固定的促銷節奏，若不熟悉規律就原價入手，價差可能直接蒸發好幾千元。

掌握優惠時機入手可以省更多。（圖／資料照）

價格尾數是關鍵

不少老會員購物時第一眼先看價格尾數，因為這正是好市多的「暗號」。結尾是 .99通常代表正常售價，.97多半是清倉折扣，而.00或.88則可能是店長特價。只要看到.97，往往意味著商品即將下架，價格通常已經砍到甜甜價。

這幾項最容易買貴

電子產品像是電視、筆電，多半在每年1、4、7、10月庫存更新時最划算，新舊款交替下，價差可達新台幣6,000到15,000元。服裝類則要有耐心，上架約一到兩個月後，若銷售不如預期，常直接下殺到原價五到七折。至於庭院家具或節慶商品，換季與節日過後幾乎就是清倉時間，晚點買反而更省。

食品、美容品也有固定省錢節奏

好市多自有品牌咖啡、堅果等自有品牌，大約每8到12週會輪到一次促銷，知名品牌食品與清潔用品也會交錯特價。美容保健品則幾乎每月都有折扣活動，單件價格可降低20%到30%，關注優惠券冊就是省錢關鍵。

買貴還有補救

如果真的買貴，其實還有「後悔藥」。國外會員分享，30天內遇到降價，有機會申請價差補償，甚至收到購物金。不過台灣好市多目前多半需主動詢問，且不直接退現金；另外，客製化商品、安裝類商品與大型車輛不可退貨，貴金屬商品也已公告未來將不再接受退貨，結帳前多留意，才能買得更安心。

更多三立新聞網報導

【怎能不愛車】尺碼變大、科技更強！全新LEXUS ES將是台北車展彩蛋？

【怎能不愛車】既優雅又恐怖 只有Brabus能造出豪華猛獸

【怎能不愛車】300小時手工噴漆！經典Defender豪奢版復活

【怎能不愛車】過了二年還值得等嗎？英國小跑車將登上展覽台

