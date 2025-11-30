好市多冬天必買6夯品！通通不到600元

達人分享好市多6種冬季必買商品。（圖／東森新聞）





美式賣場好市多（Costco）是不少家庭採買的好去處，外媒分享好市多冬季必買的6種商品，不到20美元（約台幣627元）就能入手，不只是熱賣，更是「俗擱大碗」。

外媒《GoBankingRates》整理了好市多6項高CP值冬季商品，都是近期熱賣、回購率高的超值品項，包含：

1. Campbell’s雞肉濃湯

Campbell’s的雞肉濃湯。（圖／翻攝自美國好市多官網）

售價：16.49美元（約新台幣518元）

冷冷的天氣最適合來一碗熱騰騰的雞肉濃湯，Campbell’s的雞肉濃湯八入組平均一罐約2.06美元（約新台幣65元），比一般超市更划算。一次囤回家，全家大小都能暖胃又暖心。

2. Swiss Miss熱可可

Swiss Miss熱可可。（圖／翻攝自美國好市多官網）

廣告 廣告

售價：9.99美元（約新台幣314元）

市售熱可可通常近百元，好市多的Swiss Miss熱可可整盒有足足50包，在家輕鬆用熱水或熱牛奶沖泡就能喝到香濃風味，冬天嘴饞時來一杯超療癒。

3. Adidas男女款保暖毛帽（兩入組）

Adidas的毛帽。（圖／翻攝自美國好市多官網）

售價：15.99美元（原價19.99美元，12月8日前折4美元，約新台幣502元）

想保暖又兼顧外型？Adidas的毛帽兩頂只要15.99美元，黑、灰色百搭又實穿。現在購買還有折扣，會員可直接省下4美元，入冬超實用。

4. Weatherproof Vintage男款戶外毛巾底襪

Weatherproof Vintage戶外毛巾底襪。（圖／翻攝自美國好市多官網）

售價：12.49美元（約新台幣392元）

冬天常在戶外活動的人一定要入手，這款戶外襪具有網狀透氣與墊腳吸震設計，有黑色與多色可選，一包五雙價格相當親民。

5. Weatherproof Vintage兒童刷毛運動褲

兒童刷毛運動褲。（圖／翻攝自美國好市多官網）

售價：14.99美元（原價17.99美元，約新台幣471元）

下雨、下雪、泥濘天氣都不怕，這款兒童刷毛運動褲因為防寒、防濕效果好，在好市多深受家長喜愛，共有藍、灰、黑三色，尺寸從XS到L，實穿又耐髒。

6. 32 Degrees兒童保暖套裝

兒童保暖套裝。（圖／翻攝自美國好市多官網）

售價：7.99美元（原價10.99美元，11月30日前折3美元，約新台幣251元）

想讓孩子雪天出門也不怕冷？這組保暖套裝包含長袖上衣與長褲，主打輕量又保暖，能有效鎖住體溫。會員還享3美元折扣，入手價更甜。

在Costco善用會員折扣、特價活動與大量包裝，能一次補齊全家保暖必需品，。如果你這個冬天想用25美元撐過寒流，靠這些高CP值商品絕對沒問題。

更多東森新聞報導

機車網美慘死！才喊「沒戴眼鏡」下秒遭聯結車輾過

病例連14週攀升！日本39都道府縣達「流感警報」

與已婚部屬進出旅館10次！日本女市長宣布請辭

