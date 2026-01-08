好市多冬季神級甜點回歸！會員嗨喊「每年必吃」：內餡綿密、不死甜

生活中心／朱祖儀報導

美式賣場好市多（Costco）商品種類多樣、價格實惠，不時還會推出限定商品，吸引不少民眾前往購買。近來好市多也上架冬季限定甜點「草莓大福」，讓一票會員超級興奮，直喊「終於等到了！」還有人大讚，內餡綿密好吃，每年都一定要回購。

一名網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，「久等了，Costco再次開賣日式草莓大福，每年必吃。」從照片中看到，一盒裡面總共有12顆，價格為399元，一顆約33元，每顆都相當飽滿圓潤。

好市多開賣草莓大福。（圖／翻攝自今購百科）

不少網友紛紛表示，「好吃，草莓有酸」、「哇…總算開賣了，每年都在等這時候」、「好吃～整個幾乎都是草莓」、「昨天買好吃，不太甜」、「好吃，兩個人兩天就沒了啦」、「會甜，但可以接受，紅豆綿密，整體吃起來真的很讚。」

也有人留意到其價格上漲，「漲價了？」、「299〉329〉399」、「讚喔又出現了！從199一路吃到399。」據好市多商品資訊網站「今購百科」看到，草莓大福在2022年販售329元，但從2024年1月開始一盒就是399元。

