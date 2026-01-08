好市多冬季限定甜點回歸！會員喊「每年必吃」 漲價也照買

美式賣場好市多近日推出每年冬季都會開賣的「日式草莓大福」，新鮮草莓搭配甜而不膩的紅豆餡和大福皮增添豐富口感，一上架立刻引起會員討論，不少網友興奮直呼「終於等到了！每年必吃」。

美式賣場好市多近日推出每年冬季都會開賣的「日式草莓大福」。（圖／翻攝自「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書，下同）

臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」管理員分享消息指出，「久等了，COSTCO草莓大福再次開賣，每年必吃！」照片中可見，一盒日式草莓大福共有12顆，售價399元，平均每顆約33元。

貼文一出，馬上吸引會員熱烈回應，「哇...總算開賣了，每年都在等這時候」、「好吃～整個幾乎都是草莓」、「讚喔又出現了，從199一路吃到399」、「之前買過不錯吃，CP值算高」、「好吃，兩個人吃兩天就沒了啦」、「現場直擊，超大顆的草莓，流口水」。

不過，也有網友注意到價格比以往略高。根據好市多商品情報網站《今購百科》整理，2022 年日式草莓大福一盒售價為329元，2024年與今年則都是399元。

除了草莓大福，好市多還推出了「草莓卡士達可頌」以及「草莓千層蛋糕」，有網友分享感想指出，可頌口感偏軟、奶油甜度適中，搭配當季草莓酸甜剛好；千層蛋糕草莓鋪滿整層，搭配奶油，不會過於膩口，深受會員喜愛。

