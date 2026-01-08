好市多冬季限定甜點開賣 一票會員每年必吃：終於等到

美式賣場好市多時常推出季節限定甜點，冬天才有的日式草莓大福近日開賣，一票會員直呼終於等到了「每年必吃」；不少網友也給出好評，大讚紅豆餡綿密、不死甜，裡面的草莓很大顆，整體很好吃。

臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」管理員日前發文分享賣場新品資訊，「久等了，Costco再次開賣日式草莓大福，每年必吃。」一盒共有12顆，售價399元，平均一顆33元。

消息曝光立刻引發話題，許多會員留言讚，「哇！總算開賣了，每年都在等這個時候」、「前幾天在現場目擊工作人員在包，超大顆的草莓，看了口水直流」、「很好吃，幾乎整個都是草莓」、「會甜，但可以接受，紅豆綿密，整體吃起來真的很讚，只是一盒12顆有點多。」

不過也有網友發現價格比過去貴了不少，「讚喔，又出現了，從199一路吃到399」、「漲價了」。根據好市多商品情報網《今購百科》整理的價格，日式草莓大福2022年於12月中旬開賣，當時一盒329元；2024年1月價格為399元，今年開賣同樣是399。

除了草莓大福外，好市多也推出「草莓卡士達可頌麵包」及「草莓千層蛋糕」，有網友吃過之後分享心得，「可頌偏軟，奶油不會太甜，配上當季的草莓，吃起來酸酸甜甜很剛好」；千層蛋糕上的草莓鋪得滿滿的，配上奶油，也不會太甜膩。

