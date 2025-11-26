好市多冷水壺5件組「不用百元」 他狂掃貨 一次扛十幾組

好巿多是不少民眾採買生活日用品的好去處，一年一度黑色購物周已在24日開跑，吸引大批民眾搶購。有民眾在逛好市多時，發現一款冷水壺，附有4個彩色冷水杯，價格僅97元，直呼超誘人，不少人認為價格超值又漂亮，還有人目擊一名父親一次掃貨十幾組。

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享，在南屯好市多看到一款2.8公升的塑膠透明冷水壺，內附4個彩色透明水杯，還可以用洗碗機清洗，售價只要97元，直呼「看到百元以下的商品差點就被誘惑了」。

廣告 廣告

貼文一出引起討論，不少人看到售價直呼超值，「好優惠啊」、「尾數7是出清價」、「帶了一組，朋友來家裡的話算是便宜又好用的東西」、「中壢店沒有很可惜，這個露營用很方便」、「杯子可以當漱口杯」、「滿好用的，活動拿來裝調酒冷飲，顏值不低」、「今天去南崁店，一個爸爸車上有十幾組」。

不過也有人認為該款冷水壺有缺點，「上次有看到，不過最終沒買，因為覺得不好洗」、「這太高了，我家孩子多，放在桌子上容易倒」、「塑膠用久了會有刮痕，洗不乾淨會臭臭的」、「耐熱玻璃貴我會買，塑膠不會買」。

根據好市多官網介紹，該款冷水壺與水杯原價為247元，可堆疊收納，不佔空間，一體化廣口蓋讓清潔更簡便、容易放入冰塊，材質為苯乙烯-甲基丙烯酸甲酯塑膠（SMMA），耐熱溫度為攝氏70度，適用於洗碗機，但建議放置於上層，若要裝酒，酒精含量不可超過15%，否則可能導致損壞。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

更多中時新聞網報導

學生不愛吃 校園日產廚餘500噸

假日輕症就醫 每周成長1成

被羅志祥指出跳錯舞李千娜羞到臉紅