好市多冷藏漢堡排CP值高 他讚又大又厚 一片才50元

漢堡排是不少人喜愛的美食，不論是單吃配白飯，還是做成漢堡，都同樣美味。近期有網友分享，他在好市多冷藏肉品區發現一款現成漢堡排，買回家簡單烹調後覺得非常好吃，一片僅50元，份量又大又厚，CP值相當高。貼文也吸引許多網友留言大讚，不僅好吃，還可以用來當作肉醬義大利麵的基底；不過，也有人表示這款漢堡排較容易噴油，是個小問題。

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享，過去一直想買絞肉做漢堡排，但一直沒有時間做，沒想到最近發現好市多有推出一款商品，直接把漢堡排做好，又大片又厚實。漢堡肉本身沒有調味，不過簡單撒點喜歡的調味料或番茄醬就很好吃，一片平均才50元。

貼文一出吸引超過千人按讚，不少人大讚真的好吃，「煎到兩面微焦，放烤箱烤」、「真的很好吃，昨天有買」、「這個不錯，很香」、「CP值很高，之前兩面煎共近10分鐘，中心點有一點沒熟，下次會先把它壓扁再煎，做早餐比較省時」，也有不少人分享這款漢堡排偏油，「這款油脂比較多，很油」，「好吃是好吃，但油煙是個問題」、「煎完後廚房要全部擦過」、「油了點，但加了起司後味道大升級」、「煎完漢堡排的油直接炒青菜，超級香」。

也有人分享，除了直接拿來煎食外，也可以拿來當肉醬義大利麵的基底，因為店家已一塊塊分裝好，要做肉醬時，直接取一塊炒即可，相當方便。

根據好市多官網，該款美國特選牛肉漢堡排，選用的部位為後腿部及胸腹肉，含油比例約30%以下，口感紮實，保有牛肉香氣，方便快速料理上桌。

