好市多凍漲10年首調會費引熱議 網友分享3招聰明消費拚回本

台灣好市多（Costco）凍漲10年宣布調漲會費，金星會員由1,350元調為1,500元，商業會員由1,150元調為1,500元、商業副卡由900元調整為1,500元，黑鑽會員費不變，4月1日正式實施。消息一出引發會員熱議，多數反應漲價比想像少，「每月增加不到 13 元」；由於4月前辦續約可用舊會費，吸引不少會員搶辦。有人好奇，是否有人因漲150元而放棄續約？會員們直言，保健品的價差、免費聽力檢測就回本。連藝人吳姍儒受訪時也表示，自己常去買，每天煮很多食材，不至於不續約。

有會員在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」表示，看到4月起調漲會員費的新聞，由1,350元調為1,500元，先前跟別人一起分享會員，現在自己想辦聯名卡，若能在公布漲價前續約可繳原會員費，得趕快加緊申辦才是。

會員們討指出，台灣幾乎慢其他國家一年才漲價，根據好市多調漲規定，金星會員由1,350元調為1,500元，每月增加不到13元，而黑鑽卡維持不變，仍為3,000元，與一般卡價差固定為1,500元，只要透過2%回饋，賺回1,500元即算「回本」！

會員們還分享，4月前辦新會員或續約都是用舊會費，明年才需付新會費。還有人說，本來想過年前去辦會員，現在早辦早享受。由於黑鑽卡沒漲價，也有不少人想轉換成黑卡，因為感覺之後漲價，黑卡會員費不僅跟一般會員費差不多，還可多拿回饋。

對此，好市多台灣區行銷企劃部經理劉恒嘉表示，4月前舊會員續約或新辦會員是按原會員費收費，明年才會依新會費收費，同時強調，調整會員費後，好市多將持續擴大商品優惠（如黑五、雙11），深化Kirkland Signature自有品牌的價格優勢，將省下的每一分成本，以極具競爭力的價格及優質商品，回饋所有會員。

